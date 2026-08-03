Кержаков займется развитием дворового футбола в Петербурге

Александр Кержаков - кумир тысяч питерских мальчишек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Александр Кержаков назначен спецпредставителем губернатора Петербурга по вопросам спорта. Одной из его главных задач станет развитие и популяризация дворового футбола. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС.

По словам Беглова, перед Кержаковым поставлена серьезная цель - сделать спорт доступным для детей. Губернатор отметил, что все большие мастера когда-то начинали во дворах, и нужно создать для ребят соответствующие условия на любительском уровне.

Также перед Кержаковым стоит задача привлечь как можно больше людей к занятиям спортом. Беглов подчеркнул, что такие звезды, как Кержаков, способны увлечь детей, которые в будущем хотят заниматься спортом профессионально.

- Александр - кумир тысяч питерских мальчишек, ему и добиваться результата, - добавил губернатор.

Кержаков известен как один из лучших бомбардиров в истории российского футбола – 233 гола за карьеру. Играл за клубы «Зенит», «Севилья», «Динамо» и сборную страны.