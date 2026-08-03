Парк «Екатерингоф» отреставрируют за пять лет по решению суда

Проект согласовали еще в декабре 2025 года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

КГИОП заключил мировое соглашение с дирекцией парка «Екатерингоф» о реставрации. Документ утвердил Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Парк площадью более 28 гектаров должны отремонтировать и отреставрировать в течение пяти лет.

- Проект согласовали еще в декабре 2025 года. Восстанавливать исторические здания - Екатерингофский дворец, Львиный и Мавританский павильоны - не будут. На их месте поставят современные беседки по мотивам исторических. Фундамент дворца законсервируют, по периметру сделают площадку со скамьями, навесами и стендами, - выяснил dp.ru.

В парке появится памятное место в честь первой морской победы России под командованием Петра I. Также запланированы спортплощадка с тренажерами, детская зона и каток. Проведут рубку и посадку деревьев, отремонтируют гидротехническую систему.

Контракт на проектные работы подписали в августе 2024 года на 49,5 млн рублей, но сроки сдвигались. На данный момент выполнено работ на 5,2 млн рублей. Платный вход в парк вводить не планируют.