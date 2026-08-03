Владельца ларьков у «Пионерской» оштрафовали на 200 тысяч рублей

Торговые объекты на Коломяжском проспекте установили без согласования внешнего вида. Фото: ГАТИ

Владельца торговых ларьков на севере Петербурга оштрафовали на 200 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Инспекторы ГАТИ выяснили, что предприниматель установил торговые объекты на Коломяжском проспекте без согласования внешнего вида, что является нарушением. Владелец признал нарушение и уже оплатил штраф по материалам нейросетевых комплексов «Городовой».

- Однако в июле инспекторы провели проверку по требованию прокуратуры и назначили новый штраф - уже 200 тысяч рублей. Объекты остаются на контроле, - уточнили в Комитете.

У предпринимателя есть два способа устранить нарушение: согласовать внешний вид торговых объектов с городскими властями или демонтировать их. Как пояснили в ГАТИ, несмотря на профилактическую работу, бизнесмен так и не привел документы в порядок.