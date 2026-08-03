90-летний пенсионер получит 450 тысяч рублей за перелом на гололеде в Петербурге

Падение произошло из-за плохой уборки территории. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Кировского района взыскала в пользу 90-летнего мужчины 450 тысяч рублей за падение на гололеде около дома. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пенсионер поскользнулся и упал в январе рядом с домом на Кронштадтской улице. Прохожие помогли ему подняться и передали родственникам, которые отвезли его в больницу. В медучреждении у пожилого мужчины диагностировали закрытый перелом шейки бедра.

- Из-за травмы он надолго потерял возможность вести полноценный образ жизни, соблюдал постельный режим и до сих пор испытывает сильные боли, - уточнили в прокуратуре.

Проверка прокуратуры показала, что падение произошло из-за плохой уборки территории. Ответственная организация не справилась со своими обязанностями, и прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокуратуры. Теперь пожилой пострадавший получит 450 тысяч рублей.