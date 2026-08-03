Водопровод на Васильевском острове построили на год раньше срока

Строительство планировали завершить в конце 2027 года. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

На Васильевском острове завершили строительство водопровода с опережением более чем на год. Новые сети обеспечили надежным водоснабжением 200 тысяч жителей, социальные объекты и стратегические предприятия, включая Василеостровскую ТЭЦ.

- Строительство планировали завершить в конце 2027 года, но сдали досрочно. Благоустройство территории восстановят до конца августа, - сообщили в пресс-службе Смольного.

Протяженность новых сетей превышает 11 километров. Из них более 6 километров построили с нуля, около 5 километров реконструировали. Водопровод проходит по Кронверкской набережной, Наличной улице, Большому проспекту и Детской улице.

Особо сложные участки, проходящие по дну рек и каналов, обновили методом санации. В трубопровод вмонтировали полимерный рукав, который затвердел и превратился в новое покрытие. Это продлило срок службы коммуникаций без раскопок. Вместо устаревшего чугуна использовали современные трубы из высокопрочного чугуна.