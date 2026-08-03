В Кузбассе у 19-летнего студента нашли опухоль после курения электронных сигарет

У студента нашли рак после двух лет курения электронных сигарет.

В Кузбассе у 19-летнего молодого человека диагностировали серьезное онкологическое заболевание. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Тарасова, пациент на протяжении двух лет активно курил электронные сигареты.

- Специалисты Клинического консультативно-диагностического центра им. И.А. Колпинского обнаружили новообразование в грудной клетке у студента, - сообщает издание.

Ранее в его медицинской карте значились лишь сезонный поллиноз и близорукость слабой степени. Однако около полугода назад у молодого человека появились тревожные симптомы, включая сухой кашель, одышку, свистящее дыхание и давящие боли в груди. Именно эти жалобы побудили его обратиться за медицинской помощью. Дополнительные обследования подтвердили опасения врачей. У пациента диагностирована лимфома средостения. Студента экстренно направили к онкологу, после чего ему был назначен курс химиотерапии.