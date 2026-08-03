Жители Кузбасса пожаловались на соседей, оставивших на балконе собаку без воды в жару

Собака погибла от теплового удара.

Жители Ленинска-Кузнецкого (Кемеровская область) рассказали в соцсетях о гибели собаки, которую хозяева оставили на балконе в жаркий день. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на один из городских пабликов, инцидент произошел 2 августа по адресу улица Пирогова, 13. Животное было привязано и находилось под палящим солнцем без доступа к воде.

- Авторы поста рассказали, что с раннего утра соседи слышали, как пес скулил и лаял, однако балконная дверь оставалась закрытой, - сообщило издание.

Попытки дозвониться до владельцев не дали результата. Примерно в 11:00 состояние собаки резко ухудшилось. В публикации сообщается, что у животного началась пена изо рта, появились судороги, что в итоге привело к мучительной смерти. Розже в том же источнике появилась информация об уборке тела с балкона. На месте происшествия работали сотрудники правоохранительных органов.