Пациентов психоневрологического интерната в Междуреченске эвакуировали из-за пожара

В интернате произошел пожар. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске (Кемеровская область) зафиксирован пожар в здании психоневрологического интерната. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на местные паблики в социальных сетях, возгорание началось в одном из кабинетов учреждения.

- В областном МЧС сообщили нашему сайту, что огонь распространился на втором этаже, - сообщило издание.

Сотрудники ведомства уточнили, что в результате пожара сгорели вещи на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Всех постояльцев оперативно вывели из здания, травм никто не получил. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.