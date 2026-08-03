Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 августа 2026 7:52

Пациентов психоневрологического интерната в Междуреченске эвакуировали из-за пожара

Возгорание произошло на втором этаже
Александр ДЫБИН
В интернате произошел пожар.

В интернате произошел пожар.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Междуреченске (Кемеровская область) зафиксирован пожар в здании психоневрологического интерната. Как сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на местные паблики в социальных сетях, возгорание началось в одном из кабинетов учреждения.

- В областном МЧС сообщили нашему сайту, что огонь распространился на втором этаже, - сообщило издание.

Сотрудники ведомства уточнили, что в результате пожара сгорели вещи на площади 18 квадратных метров. Пострадавших нет. Всех постояльцев оперативно вывели из здания, травм никто не получил. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются.