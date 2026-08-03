Полиция проверила цыганские поселения во Всеволожском районе

Всего полицейские проверили 175 жилых строений, 315 человек и 187 машин. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полиция провела масштабный рейд в местах проживания цыган во Всеволожском районе. Проверки прошли в деревне Верхние Осельки, поселках Ковалево, Янино-1 и Янино-2.

- Полицейские проверили соблюдение законодательства, условия проживания детей, исполнение воинской обязанности и правила хранения оружия. Инспекторы по делам несовершеннолетних осмотрели дома, где живут дети, чтобы убедиться в их безопасности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Во время рейда часть женщин отвлекали внимание полицейских разговорами и просьбами прекратить проверку. Пока они отвлекали внимание, несколько мужчин попытались скрыться, но их задержали.

Всего полицейские проверили 175 жилых строений, 315 человек и 187 машин. В отделы доставили 60 человек для проверки по базам МВД. Участковые подготовили шесть рапортов о незаконном подключении 89 жилых домов к коммуникациям.

Полицейские также нашли нарушения в хранении оружия: изъяли охотничье ружье, травматический пистолет и 56 патронов. Госавтоинспекторы составили 18 протоколов за нарушения ПДД, включая управление без прав и перевозку детей без кресел. Два автомобиля отправили на штрафстоянку. В одном из автомобилей нашли 50 литров крепкого алкоголя, подлинность которого вызвала сомнения.