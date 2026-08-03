15-летний подросток предстанет перед судом за убийство отца в Приозерске

Школьник схватил нож и вонзил его в шею родителя – мужчина скончался на месте. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

15-летний мальчик из Ленобласти предстанет перед судом за убийство отца, угоне и краже. Об этом сообщила пресс-служба СК России по Ленобласти.

Преступление произошло на дачном участке в поселке Кротово. Подросток вместе с отцом парился в бане, но внезапно они поссорились. Школьник схватил нож и вонзил его в шею родителя – мужчина скончался на месте.

- После этого обвиняемый угнал его машину и поехал в Петербург. По дороге он забрал отцовские телефоны и снял с его банковских счетов больше 900 тысяч рублей, - рассказали следователи.

Следствие собрало достаточно доказательств. Суд по ходатайству следователя отправил подростка под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Подростку грозит наказание по трем статьям: убийство, кража и угон без цели хищения.