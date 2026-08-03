Мужчина переходил дорогу в неположенном месте и попал под поезд в Луге

Пострадавшим оказался 34-летний житель Камчатского края. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мужчину сбила электричка в Лужском районе. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

На перегоне «Луга-1 - Серебрянка» мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист заметил человека на путях, подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, но наезд предотвратить не удалось.

Пострадавшим оказался 34-летний житель Камчатского края. Мужчину госпитализировали. Задержек в движении поездов не было.

Сотрудники Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Транспортная полиция напоминает, что переход железнодорожных путей в неположенных местах смертельно опасен. Сотрудники транспортной полиции призывают граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожных объектах и переходить пути только в специально оборудованных местах.