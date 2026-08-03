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НовостиЗвезды3 августа 2026 11:03

Встречу с Ургантом в Петербурге выставили на благотворительный аукцион

Вырученные деньги пойдут на поддержку детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями
Юлия ПЫХАЛОВА
Встречу с Андреем Ургантом можно выиграть на благотворительном аукционе.

Встречу с Андреем Ургантом можно выиграть на благотворительном аукционе.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Встречу с Андреем Ургантом в Петербурге выставили на благотворительный аукцион ТОЛК. Вырученные деньги пойдут на помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями. До конца аукциона осталось семь дней, он завершится 10 августа. Первоначальная ставка: 20 тысяч рублей. Победитель сможет не только один на один пообщаться с известным актером театра и кино и телеведущим, но и узнать о закулисье профессии артиста.

- Собранные на аукционе деньги направят в благотворительный фонд «Бумажная птица». Он более 20 лет помогает жить полной жизнью детям и молодым взрослым с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также оказывает поддержку более 1,5 тысячам семей по всей России, - делятся в пресс-службе благотворительного аукциона.

Ранее на платформе публиковались лоты со встречами с другими известными деятелями из сферы культуры и искусства: актером Гошей Куценко, кинопродюсером Андреем Новиковым.