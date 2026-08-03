Более 80 тонн опасных отходов собрали экослужбы Петербурга за неделю

Специалисты совершили 22 выезда на места загрязнения. Фото: gov.spb.ru

С 27 июля по 2 августа городские аварийные службы обработали 470 обращений от жителей по вопросам экологии. Специалисты ГБУ «Экострой» совершили 22 выезда, включая один случай с ртутью и один - с нефтепродуктами. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию.

- Были собраны опасные отходы, в том числе 2 кг ртутьсодержащих отходов и 18 люминесцентных ламп. Суда и сотрудники СПб ГКУ «Пиларн» проверили сообщения о разливах нефти и обработали участки рек и каналов активной пеной. На остальных объектах следы нефтеразливов не обнаружены, - рассказали в пресс-службе комитета.

Через систему сбора опасных отходов от горожан принято 80,4 тонны отходов.

Кроме того, проведены работы по очистке водных объектов, вывезено 10 квадратных метров отходов.

Обратиться по вопросам экологии можно в мобильную дежурную службу по телефону: 417−59–36 (круглосуточно). Дополнительная информация доступна по телефонам: +7 (812) 417−59–29 или +7 (931) 326−51–85 - пресс-служба Комитета по природопользованию.