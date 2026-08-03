Смольный сэкономил 1 млн человеко-часов благодаря роботам

Роботы работают на отечественной платформе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Роботы сэкономили чиновникам Петербурга более 1 млн человеко-часов за 3,5 года. Сейчас проблемы горожан помогают 150 цифровых помощников органов власти.

- Роботы работают на отечественной платформе Robin и занимаются рутинными задачами - проверкой документов, сбором данных, регистрацией заявок и конвертацией файлов. Это позволило чиновникам сосредоточиться на более сложных вопросах, - сообщили в Смольном.

Один из цифровых помощников, который впервые внедрили в администрации Адмиралтейского района, теперь проходит апробацию в девяти районах города. Он помогает сотрудникам соцзащиты назначать меры поддержки малообеспеченным семьям. Робот собирает данные из госсистем, а специалисты проверяют их и выносят решение. Время оказания услуги сократилось с десяти до трех дней.

Другой робот упростил работу жилищных отделов в 17 районах. Он готовит запросы в Росреестр. Благодаря этому очередь на улучшение жилищных условий сократилась более чем на 14 тысяч семей в 2025 году.