Двух мужчин осудили за попытку украсть 77 млн рублей из бюджета Петербурга

Один из подсудимых признал вину полностью, второй - частично. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Выборгский районный суд признал виновными Михаила Филимонова и Евгения Мордвинцева в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Суд установил, что с апреля по сентябрь 2022 года они пытались похитить из городского бюджета более 77 млн рублей.

Гендиректор ООО «АГРОПРОЕКТ» Филимонов вступил в сговор с Мордвинцевым и подал от имени компании документы с ложными сведениями о выполненных работах. Эти бумаги передали через ТСН «Корневские Гривки», которые не знали о преступных планах. Затем ТСН подало заявку на получение субсидии на строительство дорог и мелиорацию. Сумма заявки составила 77 339 566 рублей.

- Однако комиссия при Управлении по развитию садоводства и огородничества Петербурга отклонила заявку. Преступление не довели до конца. Филимонов признал вину частично, Мордвинцев – полностью, - пишет 78.ru со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Суд приговорил Филимонова к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафу 100 тысяч рублей. Мордвинцева - к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года и штрафу 50 тысяч рублей. Приговор вступил в силу.