В Кронштадте открыли памятник в честь русских моряков, спасавших итальянцев

Средства на возведение памятника выделил благотворительный фонд «Суворов». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Памятник «Ангелы Мессины» открыли у часовни Спаса на Водах в Кронштадте. Как рассказал глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, монумент посвящен подвигу русских военных моряков в Италии.

- Памятник символизирует готовность русских людей приходить на помощь в беде, - передает слова Кононова «Петербургский дневник».

В 1908 году русские моряки пришли на помощь жителям итальянского города Мессина после разрушительного землетрясения. Российская эскадра находилась недалеко от берегов Италии. Военные разбирали завалы, вытаскивали людей из-под обломков и спасали детей.

В самой Мессине памятник русским морякам установили давно, но в России такого монумента не было. Благотворители обратились к главнокомандующему с инициативой, и ее поддержали.

Средства на возведение памятника выделил благотворительный фонд «Суворов». По словам Кононова, это не просто напоминание об историческом событии, а дань уважения подвигу моряков, которые не остались равнодушными к чужой трагедии.