В Северной столице этот показатель качества дорог составил 71,2 процента. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Петербург не попал в топ-10 лучших регионов России по качеству дорог. Эксперты «РИА Новости» опубликовали рейтинг регионов России по качеству автомобильных дорог общего пользования. По итогам 2025 года Петербург занял 11-е место в этом рейтинге.

Специалисты рассчитали долю региональных, межмуниципальных и местных дорог, соответствующих государственным стандартам, в каждом субъекте. В Северной столице этот показатель составил 71,2 процента.

- Также город отличается высокой плотностью дорог с твердым покрытием - 2569 километров на тысячу квадратных километров территории. Для сравнения, в Москве этот показатель составляет 2581 километров, - отмечено в рейтинге.

При этом Ленинградская область заняла 28-е место в рейтинге, хотя и демонстрирует положительную динамику. В регионе 62 процента дорог соответствуют государственным стандартам. Годом ранее Ленобласть была на 34-м месте с результатом 58,7 процента.