Более тысячи семей из Петербурга получили квартиры от города с начала 2026 года

Около 1,3 тысячи семей получили жилье с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала года более тысячи семей в Петербурге получили квартиры из муниципального фонда. Всего с начала 2026 года жилищные условия улучшили 1 273 городские семьи, что составляет более 55 процентов от годового плана.

Наибольших успехов в выполнении плана достигли администрации Кронштадтского, Красносельского, Курортного и Московского районов.

С 2024 года право на получение жилья в год обращения получили дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий и граждане с тяжелыми хроническими заболеваниями.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод отметил, что в 2026 году планируется предоставить 2 325 квартир очередникам, и более половины из них уже распределены.

- Благодаря эффективной работе районных администраций и своевременному формированию списков свободных квартир удается поддерживать высокий темп выполнения плана, - добавил Удод.