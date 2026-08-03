Беглов: У нас есть «железное правило» - три раза в год посещать могилу Петра I

По словам губернатора, он лично ходит к могиле Петра в трудные моменты. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в интервью ТАСС о традиции, которая сложилась в Смольном: чиновники посещают могилу Петра I три раза в год. Это происходит в День города, в день рождения императора и в день его упокоения.

По словам губернатора, он лично ходит к могиле Петра в трудные моменты, чтобы побыть в одиночестве, обдумать свои мысли и сосредоточиться.

- Вспоминаю, через что пришлось пройти первому российскому императору и как трудно было ему. Что по сравнению с его испытаниями мои проблемы? Пустяк! Соизмеряю подвиг этого человека со своими повседневными заботами, вопросами, плюсами и минусами, - рассказал губернатор.

Беглов отметил, что сопоставление своих проблем с испытаниями, которые пережил первый российский император, помогает ему стабилизировать своё состояние и вернуться к исходным ориентирам.

После посещения могилы сотрудники администрации проводят молебен, а затем переходят к официальным мероприятиям.