Продюсер Дзюник назвал фриковством драку на концерте Вани Дмитриенко

Продюсер Дзюник считает драку скрипачей на концерте Вани Дмитриенко постановочной. Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

В Сети продолжают обсуждать драку двух скрипачей на концерте Вани Дмитриенко в «Лужниках». Видеозапись с потасовкой двух молодых людей на днях завирусилась в Интернете. Правда, не все уверены, что инцидент был настоящим. В частности, об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью с «Абзацем». Эксперт считает, что артист специально придумал эту стычку, чтобы был повод обсудить его в СМИ.

- Зачем двум скрипачам из оркестра драться? Дмитриенко и его команда пытались привлечь внимание хоть каким-то образом. Ведь всякий пиар удачный, но вряд ли такая ситуация повторится дальше. Это уже будет бессмысленно. Такие мальчики, как он, ничего не могут, кроме как привлечь внимание фриковством. Лучше говорить о себе творчеством, - цитируют Дзюника в издании.

К слову, сначала Дмитриенко делал вид, что не знает, что за потасовка произошла в его оркестре, однако позже все-таки признался, что это был запланированный перформанс.