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НовостиЗвезды3 августа 2026 15:14

Продюсер Дзюник назвал фриковством драку на концерте Вани Дмитриенко

Сам певец позже подтвердил, что потасовка была постановочной
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Продюсер Дзюник считает драку скрипачей на концерте Вани Дмитриенко постановочной.

Продюсер Дзюник считает драку скрипачей на концерте Вани Дмитриенко постановочной.

Фото: Екатерина ЛИТВИНОВА.

В Сети продолжают обсуждать драку двух скрипачей на концерте Вани Дмитриенко в «Лужниках». Видеозапись с потасовкой двух молодых людей на днях завирусилась в Интернете. Правда, не все уверены, что инцидент был настоящим. В частности, об этом заявил музыкальный продюсер Леонид Дзюник в интервью с «Абзацем». Эксперт считает, что артист специально придумал эту стычку, чтобы был повод обсудить его в СМИ.

- Зачем двум скрипачам из оркестра драться? Дмитриенко и его команда пытались привлечь внимание хоть каким-то образом. Ведь всякий пиар удачный, но вряд ли такая ситуация повторится дальше. Это уже будет бессмысленно. Такие мальчики, как он, ничего не могут, кроме как привлечь внимание фриковством. Лучше говорить о себе творчеством, - цитируют Дзюника в издании.

К слову, сначала Дмитриенко делал вид, что не знает, что за потасовка произошла в его оркестре, однако позже все-таки признался, что это был запланированный перформанс.