Две девушки распылили перцовый газ в пенсионерку и ее внучку под Петербургом

Баллончик изъяли, а девушкам выписали административные протоколы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Две девушки распылили перцовый газ в пенсионерку и ее восьмилетнюю внучку под Петербургом. Инцидент произошел вечером 2 августа в Белоострове возле одного из участков в садоводческом товариществе на 16-й дороге СНТ «СИЗ». По предварительным данным, 23-летняя и 24-летняя женщины создавали шум возле забора, что привлекло внимание соседки. Женщина сделала им замечание, после чего девушки достали перцовый баллончик и распылили его в сторону женщины, ее спутника и внучки. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

- Полиция, прибывшая на место, задержала обеих нарушительниц. Баллончик был изъят. На девушек составлены административные протоколы по статье о мелком хулиганстве, они помещены в камеру для задержанных, - рассказал телеканал.

В настоящее время правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела.