Названо русское слово, которое труднее всего переводится на иностранные языки

Филолог рассказала, какое русское слово труднее всего перевести. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Есть в русском языке слово, которое тяжелее всего перевести на иностранные языки. О наболевшем в интервью «Абзацу» рассказала кандидат филологических наук, доцент факультета журналистики МГУ Ирина Александрова. Эксперт поделилась, что слово «тоска» - чуть ли не самое непереводимое. Оно само пришло к нам из индоевропейской группы языков. Как считает Александрова, это не просто чувство глубокой печали, когда что-то сжимает и давит. Тоска обозначает и душевную опустошенность и горесть о то, что что-то было утрачено. Это и внутреннее томление человека.

- Еще сам Владимир Набоков писал, что такие слова как тоска обрастают у нас широкой палитрой смыслов и становятся отражением, собственно, национальных особенностей характера, – объяснила журналистам ученая.

К слову, в мире есть и самый тоскливый день в году. Ученые Стэнфордского университета считают таким днем 16 января. Его иначе называют Голубым понедельником. Психологи выяснили, что третий понедельник января является наиболее депрессивным в году днем.