Мурманская область заняла 25 место в рейтинге регионов по качеству дорог

Мурманская область поднялась на 25 место в рейтинге качества дорог регионов России. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Появился рейтинг регионов России по качеству дорог. В частности, Мурманская область там заняла 25 место. Лишь почти 63 процента среди всех дорог региона отвечают необходимым нормативным требованиям. Об этом пишет b-port.com со ссылкой на РИА Новости. В 2025 году область располагалась на 31 строчке такого же рейтинга. А качественных трасс тогда было всего 60,2 процента.

- Согласно данным аналитиков информационного агентства, в целом по России нормативным показателям соответствовали только 55,2 процента автодорог. Это на 0,4 процентных пункта выше уровня конца 2024 года. Топ-1 заняла Москва, где все дороги соответствуют нормативам. Второе место отдали Челябинской области, а третье – Республике Ингушетия, - передает издание.

Санкт-Петербург, для сравнения – 11-й. В Северной столице 71,2 процента трасс общего пользования соответствуют нормативам.