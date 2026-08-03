Жительница Мурманска прописала у себя в квартире более 80 иностранцев

Жительницу Мурманска осудят за фиктивную прописку 82 иностранцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске местная жительница прописала в свою «резиновую» квартиру 82 иностранца. Ее щедрость не осталась незамеченной. Полиция возбудила против нее уголовное дело. Подробности схемы хозяйки квартиры рассказали в издании b-port.com со ссылкой на пресс-службу регионального МВД России. Оказалось, она прописывала иностранцев с марта 2024 года по июнь 2025-го.

- Группировка искала мигрантов, у которых подходил к концу срок разрешения на пребывание в России. Фигуранты изготавливали им документы, где говорилось, что этот срок продлевается благодаря фиктивной постановке на учет. Сами мигранты не жили по месту прописки, - уточнили в мурманском издании.

В следствии предполагают, что женщина была главой группы, а ее брат ей помогал. Она находится в СИЗО. Расследование дела в отношении нее закончено, обвинительное заключение передано в суд для дальнейшего рассмотрения.