Посетительница суда в Мурманске закурила возле пристава и получила штраф

В Мурманске женщина закурила в здании суда. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Мурманска настроила весь суд против себя, когда закурила прямо в здании. Как пишет издание b-port.com, женщина даже не пряталась в уголке или туалете – она зажгла сигарету прямо возле приставов. Они просили ее не идти на нарушение, но ей было все равно. Как итог, северянке впаяли штраф, который в разы больше пачки ее любимых сигарет.

- Инцидент произошел на территории судебного участка мировых судей Ленинского судебного района Мурманска, - уточнили журналисты. – Северянку ознакомили с правилами поведения в суде, но она специально пошла на нарушения и не реагировала на замечания. В отношении нее составили административный протокол. Теперь мурманчанке придется заплатить 1,2 тысячи рублей.

Если женщина вовремя не оплатит штраф, его сумма может вырасти в два раза. Кроме того, ее могут арестовать или назначить ей обязательные работы.