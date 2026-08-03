Реликвии летчика Виталия Попкова выставят в Музее Победы

Музей Победы откроет выставку о прототипе «Маэстро» из фильма в «Бой идут одни «старики». Фото: пресс-служба Музея Победы

В московском Музее Победы со вторника, 11 августа, заработает выставка, посвященная советскому летчику-асу Виталию Попкову. О создании мини-экспозиции ко Дню ВВС пишет «ФедералПресс». Посетители смогут посмотреть на личные вещи Попкова, который он лично передавал в дар музею. В частности, это шлемофон, летный планшет и множество наград героя, а также брошюра в его честь, подготовленная в рамках серии «Герои Великой Отечественной войны». Там будет и пластинка от граммофона, которую Попкову подарил лично Леонид Утесов. На ней записаны песни народного артиста. Напомним, джазовый оркестр Утесова брал шествие над 5-м Гвардейским истребительным авиаполком, где служил известный летчик.

- В годы войны Попков совершил 358 боевых вылетов, провел 85 воздушных боев и лично сбил 40 самолетов противника. В его полку действовала «поющая эскадрилья» с собственным хором, которым он руководил, - напоминают в издании.

Добавим, что именно личность Попкова послужила прототипом командира эскадрильи «Маэстро» из легендарной советской картины «В бой идут одни старики».