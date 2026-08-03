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НовостиОбщество3 августа 2026 16:17

14-летний школьник из Петербурга попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Мальчик пытался совершить теракт по указу мошенников на железной дороге в Северной столице
Маргарита СУРИНА
В отношении мальчика было возбуждено уголовное дело.

В отношении мальчика было возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге 14-летний подросток попал в список лиц, подозреваемых в экстремистской деятельности и терроризме, который ведет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг). Об этом сообщили на официальном сайте. Мальчик пытался совершить теракт по указу мошенников на железной дороге в Северной столице около трех месяцев назад. Предположительно, это и стало причиной для внесения в реестр.

В июле этого года школьнику было предъявлено обвинение в террористическом акте после повреждения железнодорожного оборудования в городе. В СИЗО подростка не отправили, но уголовное дело было возбуждено.

По словам подростка, он действовал под влиянием неизвестного, убедившего молодого человека в ценности своих идей.

Ранее самым молодым фигурантом, попавшим в реестр террористов и экстремистов, стал 14-летний уроженец Оренбурга.