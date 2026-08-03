Водитель автобуса потратил 21 тысячу рублей с потерянной карты пассажира

У рязанки украли банковскую карту в автобусе. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автобуса из Рязани нашел банковскую карту в салоне, но не подумал возвращать ее владельцу, а решил потратить оставшиеся на ней деньги. Шоппинг мужчины не остался без внимания как самого пассажира, так и полиции, которая возбудила в отношении него уголовное дело по третьей части статьи 158 УК РФ «Кража». Силовики подсчитали, что водитель успел потратить 21 489 рублей в различных магазинах.

- В полицию обратилась 47-летняя рязанка, потерявшая карту в автобусе. Она сообщила, что с нее списали более 21 тысячи рублей. Выяснилось, что карту во время осмотра автобуса нашел водитель. Теперь ему грозит до шести лет колонии, - пишет «ФедералПресс» со ссылкой на полицейских Советского района Рязани.

В МВД напоминают, что при потере банковской карточки ее нужно как можно быстрее заблокировать с помощью приложения или горячей линии банка.