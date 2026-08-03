Специалисты из Африки прошли обучение цифровой археологии в Петербурге

Весной этого года специалисты работали в Эфиопии, а в июне - на Сейшельских островах. Фото: gov.spb.ru

Специалисты по сохранению культурного наследия России из Петербурга завоевали признание на международной арене. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в своем еженедельном радиообращении. По словам губернатора, археологическая школа страны также пользуется значительным авторитетом среди профессионалов.

- В этом году петербургский Центр спасательной археологии РАН начал реализацию проекта «Создание цифрового архива памятников Африки и стран Исламского мира». Эксперты Центра занимаются цифровой фиксацией состояния памятников в африканском регионе, - рассказал Беглов.

Цифровые копии памятников невозможно уничтожить или изменить, что особенно актуально в условиях угрозы разрушения многих исторических объектов. Проект, предложенный российскими учеными, получил одобрение президента России и объединил усилия нескольких стран.

Весной этого года специалисты работали в Эфиопии, а в июне - на Сейшельских островах. На прошлой неделе в Петербурге прошло обучение по цифровой археологии для специалистов из Нигерии. Полученные знания они намерены применить в предстоящей совместной полевой экспедиции.