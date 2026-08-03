В центре Петербурга накрыли нелегальный бизнес с экскурсиями по крышам

Полиция задержала 21-летнего экскурсовода и 29-летнего организатора экскурсий. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В центре Петербурга полиция провела операцию по пресечению нелегальной деятельности по организации экскурсий на крышах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Рейды начались после того, как полицейские заметили рекламу с предложениями «эксклюзивных прогулок» на крышах высотных зданий.

- Полицейские вышли на организаторов через одного из потенциальных клиентов и под видом туристов договорились о проведении индивидуальной экскурсии на крыше дома №62 по Невскому проспекту. Выяснилось, что для доступа на крышу клиентов проводили через чердак, что представляло серьезную угрозу их жизни и здоровью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержали 21-летнего экскурсовода и 29-летнего организатора экскурсий. Их доставили в отдел полиции.

Стоимость небезопасных услуг составляла 1500 рублей с человека.

Возбуждено уголовное дело. Организатору экскурсии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Полиция продолжает устанавливать обстоятельства произошедшего, в том числе как экскурсовод получал доступ к крышам домов и кто был его «бизнес-партнерами».