Полицейские со стрельбой задерживали пьяного лихача на севере Петербурга

Автомобиль поместили на штрафстоянку. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Полицейские открыли стрельбу, чтобы задержать пьяного лихача в Курортном районе. Об этом сообщила пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Экипаж Госавтоинспекции попытался остановить автомобиль Hyundai Creta Левашовскому шоссе. Увидев полицейских, водитель увеличил скорость и попытался скрыться. Нарушитель игнорировал световые и звуковые сигналы и не реагировал на требования остановиться.

Сотрудники ДПС начали преследование. В ходе преследования полицейские произвели несколько предупредительных выстрелов. На Коннолахтинской дороге водитель остановился и попытался убежать в лесной массив, но его задержали и доставили в отдел полиции.

- Задержанным оказался 48-летний мужчина. Также выяснилось, что он был пьян, -

В отношении него составили административные протоколы. Автомобиль поместили на штрафстоянку. Материалы переданы в суд.