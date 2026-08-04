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НовостиОбщество4 августа 2026 7:31

Лесотехническому университету Петербурга вынесли предостережение из-за дипломов

Сведения о выданных дипломах поздно вносились в федеральный реестр
Регина МАРИНЕЦ
Предостережение носит профилактический характер.

Предостережение носит профилактический характер.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рособрнадзор объявил предостережение 19 образовательным организациям, включая Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Ведомство потребовало устранить нарушения и соблюдать обязательные требования. Причина претензий - несвоевременное внесение сведений о выданных дипломах в федеральный реестр ФИС ФРДО.

- Проверка показала, что информация о части документов об образовании была передана в систему с нарушением установленных сроков, - следует из сообщения.

В Рособрнадзоре предложили вузу принять меры для устранения нарушений и не допускать их в будущем. Предостережение носит профилактический характер, однако его игнорирование может привести к более серьезным последствиям.