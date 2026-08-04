Возгорание на складе Wildberries в Красном Бору ликвидировано

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пожарные ликвидировали возгорание на складе Wildberries в Красном Бору. Сейчас идет проливка части здание, отчитался губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

- Угрозы распространения огня нет. Пострадавших людей на предприятии нет, - добавил глава региона. При этом ранее он сообщал об одном попавшем в больницу человеке.

Утром 4 августа в Петербурге и Ленобласти действовала воздушная тревога с четырех до половины седьмого утра. Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов, но обломки одного из них упали на склад Wildberries в Красном Бору. По поручению губернатора создан оперативный штаб. На месте работают специалисты «Леноблпожспаса» и ГУ МЧС Ленобласти. Задействовано более десяти единиц техники и несколько десятков человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. На месте работают следователи и криминалисты, они собирают доказательства и изучают фрагменты дронов. В СК подчеркнули, что удары наносились по гражданским объектам, что нарушает международное право.