Контрабандист пытался ввезти в Петербург 40 самоцветов на 3,4 млн рублей

Нарушитель признался, что хотел продать камни через свой интернет-сайт. Фото: СЗТУ

Петербуржец пытался контрабандой переправить 40 самоцветов на 3,4 млн рублей из Шри-Ланки. Схему контрабанды раскрыли сотрудники таможни в Петербурге, возбуждено два уголовных дела.

- Сначала таможенники обратили внимание на два подозрительных почтовых отправления. В посылках якобы находились личные вещи и канцелярия, но при проверке в двух тетрадях нашли тайники - между страниц были спрятаны 18 ограненных камней с бирками, - сообщили в пресс-службе СЗТУ.

Расследование привело к 43-летнему петербуржцу, который отправлял посылки сам себе между разными странами. Когда мужчина вернулся в Россию, его остановили на «зеленом» коридоре в Пулково. При досмотре нашли еще 22 камня: восемь - в карманах, 14 - в перчатке, спрятанной в обувь для плавания в чемодане. Нарушитель признался, что хотел продать камни через свой интернет-сайт.

Экспертиза показала, что в партии были шпинель, сапфир, хризолит, аквамарин, лунный камень, гранат, турмалин, титанит, топаз и цитрин. Теперь мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.