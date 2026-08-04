Нейросети вошли в топ-5 популярных цифровых сервисов у пассажиров Пулково – Билайн

Фото: пресс-служба Билайн

Билайн проанализировал, как клиенты использовали мобильный интернет в аэропорту Пулково в первой половине лета. Исследование показало, что нейросети вошли в число пяти самых популярных цифровых сервисов у пассажиров 16–44 лет. При этом миллениалы (29–44 года) оказались самыми активными пользователями нейросетей в аэропорту.

Всего за июнь и начало июля клиенты Билайна скачали здесь около 80 тысяч гигабайт мобильного интернет-трафика, что на 50% выше, чем за аналогичный срок весной. Сеть успешно справилась с повышенной нагрузкой, вызванной стартом сезона отпусков.

Социальные сети стали самым популярным типом контента у пассажиров всех возрастов*. У зумеров (молодые люди до 28 лет) в фаворитах оказались еще и мессенджеры. Поколение Х (от 45 до 59 лет) активнее обращалось к образовательным сервисам и маркетплейсам, а клиенты старше 60 лет чаще других читали книги и смотрели видео.

Самыми активными потребителями мобильного интернета в петербургском аэропорту стали миллениалы – на их долю пришлось порядка 60% от общего объема данных в сети. Трафик остальных поколений распределился следующим образом: зумеры скачали почти 11%, иксы – около 21%, а бумеры – 8% данных.

- В сезон отпусков пассажиропоток в аэропортах заметно увеличивается, а вместе с ним растет и потребление мобильного интернета. Мы продолжаем развивать сеть в транспортных узлах, чтобы наши клиенты могли комфортно пользоваться привычными цифровыми сервисами – независимо от того, отправляются ли они в путешествие или возвращаются домой, – отмечает Екатерина Кудряшова, директор Западного региона Билайна.

*На основе обезличенной статистики в аэропорту Пулково, снятой с 1 марта по 11 апреля и 1 июня по 12 июля 2026 года

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