Семье близнецов, пострадавших в ДТП в Пушкине, выплатят компенсацию

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести. Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Прокуратура Пушкинского района требует взыскать с водителя компенсацию морального вреда в пользу двоих детей, пострадавших в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария произошла в Пушкине днем 19 марта. На Оранжерейной улице в Пушкине водитель Subaru не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми-близняшками. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью, - уточняется в пресс-службе

Чтобы защитить права детей, прокурор обратился с исками о компенсации морального вреда. Прокуратура направила его в суд, исковые заявления находятся на рассмотрении. Водителю грозит до двух лет лишения свободы.