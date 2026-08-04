Почти 1600 поваленных деревьев: В Павловске второй месяц разбираются с последствиями циклона «Бернадетт»

Администрация просит гостей не сходить с оборудованных дорожек. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Павловском парке продолжают устранять последствия мощного урагана. Количество безвозвратно утраченных деревьев достигло 1588, и эта цифра не окончательная. Сотрудники музея-заповедника ведут ежедневный мониторинг и расчистку территорий.

- За прошедшую неделю убрали 87 деревьев в районах «Белая Береза», «Старая Сильвия» и в долине реки Славянка. Третьего августа в районе «Большая Звезда» обнаружили еще 24 поваленных дерева, - рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Павловск».

Тем не менее, посетители уже могут свободно гулять по парку и главным дворцовым павильонам. Администрация просит гостей не сходить с оборудованных дорожек - на газонах и в лесных массивах еще могут быть опасные участки.

Работы по расчистке продолжаются, специалисты обследуют территории и вывозят поврежденные деревья. Полный объем ущерба пока неизвестен.