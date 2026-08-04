Петербуржцы смогут арендовать Lada Largus по подписке с сентября

В планах расширить модельный ряд подписки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания «Автоваз» объявила о расширении программы долгосрочной подписки на автомобили Lada. С сентября в нее добавят модель Lada Largus, сообщили в пресс-службе компании.

- Компания продолжит развивать сервис «Lada Легко». В планах расширить модельный ряд, географию присутствия и набор доступных услуг, - отметил вице-президент по продажам и маркетингу «Автоваза» Дмитрий Костромин.

Программа подписки появилась в апреле и действует пока только в Москве и Петербурге. С недавних пор сервис стал доступен не только для частных лиц, но и для юридических - для них разработан отдельный формат договора.

Первой моделью в программе стала Lada Vesta с двигателем 1,6 литра и автоматической коробкой передач в комплектации «Практик». Клиенты могут взять машину в аренду и платить за нее каждый месяц одну и ту же сумму.