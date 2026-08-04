Для первой очереди ИТМО Хайпарк завершили прокладку коммуникаций

В этом месяце начнется строительство сетей для второго этапа. Фото: Смольный

Завершены работы по созданию инженерной инфраструктуры первого этапа строительства центра «ИТМО Хайпарк». Губернатор Александр Беглов отметил, что ИТМО Хайпарк станет площадкой для достижения технологического лидерства России и даст импульс развитию юга Петербурга.

- На территории проложили сети водо- и теплоснабжения, водоотведения, газо- и электроснабжения, связи. Построили улично-дорожную сеть и очистные сооружения. Территорию подключили к магистральным сетям, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Сейчас на территории строят здания первой очереди площадью 73,3 тысячи квадратных метров. В общежитии № 2 выполнены монолитные работы на 92%, прокладывают внутренние сети, началось фасадное остекление. Возводится источник теплоснабжения: установлены три тепловых котла.

В этом месяце начнется строительство сетей для второго этапа. Они обеспечат три научных центра, спорткомплекс и два корпуса общежитий. Площадь объектов второго этапа - 106 тысяч квадратных метров. Также создадут зоны отдыха, музей науки и ледовую арену на 500 мест.