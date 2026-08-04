Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия4 августа 2026 11:57

Дайвера, которого переехал катер на Ладоге, ищут четвертые сутки

Друг погибшего достал на берег отсеченную часть тела
Регина МАРИНЕЦ
Дайвер погружался вместе с другом неподалеку от крепости Орешек.

Дайвер погружался вместе с другом неподалеку от крепости Орешек.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Поиски останков 57-летнего мужчины, погибшего при столкновении с катером в Ладожском озере, продолжаются уже четвертые сутки. Спасатели и добровольцы обследуют акваторию с помощью эхолота и подводного аппарата, но найти тело до сих пор не удается. Следователем Западного МСУТ СК России проведен осмотр места происшествия.

Дайвер погружался вместе с другом неподалеку от крепости Орешек в ночь на 1 августа. Когда мужчина начал всплывать на поверхность, на него наехал проходивший катер. От полученных травм он скончался на месте.

- Другу погибшего удалось достать из воды часть останков и вытащить их на берег, после чего он вызвал экстренные службы. На следующий день местные жители нашли отсеченную руку, однако остальные части тела до сих пор не обнаружены, - рассказал Online47.

В поисках задействованы спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области и добровольцы. Для обследования дна используют эхолот и телеуправляемый подводный аппарат «Гном», который позволяет вести поиск на глубине. Правоохранители устанавливают личность водителя катера, скрывшегося с места происшествия.