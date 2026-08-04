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НовостиОбщество4 августа 2026 12:08

Суд не прекратил уголовное дело экс-главы Борисоглебского района после того, как без отопления осталось более 500 человек

По версии следствия, чиновник не принял достаточных мер, а потому котельная перестала работать посреди зимы
Маргарита СУРИНА
Два водонагревателя вышли из строя, и 560 человек, включая 80 детей, остались без тепла на 12 часов.

Два водонагревателя вышли из строя, и 560 человек, включая 80 детей, остались без тепла на 12 часов.

Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский райсуд не прекратил уголовного дела в отношении бывшего главы Борисоглебского района Владимира Попова. Экс-чиновника обвиняют в предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Об этом сообщил yarnews.net.

- По версии следствия, Попов не принял достаточных мер для обеспечения безопасности работы котельной в деревне Коленово, что привело к ее остановке 18 февраля 2026 года. В результате два водонагревателя вышли из строя, и 560 человек, включая 80 детей, остались без тепла на 12 часов, - рассказало агентство.

Суд обосновал свое решение тем, что для прекращения уголовного дела и назначения судебного штрафа необходимы доказательства возмещения ущерба или иного заглаживания вреда, причиненного преступлением. В ходатайстве следователя лишь утверждалось, что никто не пострадал и не был причинен физический, имущественный или моральный вред. Однако этого оказалось недостаточно.

Материалы дела вместе с ходатайством возвращены следователю. Решение суда пока не вступило в законную силу.