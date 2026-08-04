Открытое горение на складе Wildberries в Красном Бору потушили

Сейчас специалисты оценивают сохраненный товар. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Возгорание на логистическом объекте Wildberries в Красном Бору удалось локализовать, открытое горение полностью ликвидировано. Часть территории предприятия не пострадала благодаря оперативным действиям профильных служб.

- Сейчас специалисты оценивают сохраненный товар. Пострадавших среди сотрудников нет, - сообщили в пресс-службе маркетплейса.

Утром 4 августа в Петербурге и Ленинградской области объявляли воздушную тревогу. Силы ПВО уничтожили 17 украинских дронов, однако обломки одного из них упали на склад Wildberries и распределительный центр «Ленты» в Красном Бору.

Губернатор Ленобласти Александр Беглов поручил создать оперативный штаб. На месте работали специалисты «Леноблпожспаса» и ГУ МЧС Ленобласти, было задействовано более десяти единиц техники и несколько десятков человек.

Возгорание на предприятии «Ленты» полностью потушили к девяти утра. Сотрудников центра эвакуировали, один водитель штабелера получил ожоги и сейчас находится в больнице. Распределительный центр временно остановил приемку товаров от поставщиков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.