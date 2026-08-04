В Петербурге потратят 14,4 млн рублей на проведение крестного хода

На организацию крестного хода в Петербурге уйдет около 14 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Петербурга выделят 14,4 миллиона рублей на организацию проведения крестного хода, который пройдет на Невском проспекте 12 сентября. Как пишет «ФедералПресс» со ссылкой на соответствующую госзакупку, шествие по традиции дойдет до Александро-Невской лавры. В частности, от выигравшего конкурс подрядчика потребуют построить сценический комплекс, на котором смогут одновременно находиться не менее 20 священников и чиновников. Также потребуется изготовление тумбы из дерева, куда можно будет установить раку с мощами святого Александра Невского.

- Кроме того, от подрядчика потребуется разработать и напечатать буклеты по мероприятию. Помимо монтажа сцены, организации звука и света, будет необходимо вывезти весь мусор, который может остаться после всех событий, - рассказали в издании.

Все шествие будет проходить под присмотром бригад скорой и МЧС России, безопасность будут обеспечивать силовики.