В Сосновой Поляне восстановят исторический облик дома 1949 года постройки

Специалисты проводят работы по восстановлению архитектурного декора вручную. Фото: gov.spb.ru

В историческом районе Сосновая Поляна идет работа по восстановлению здания, построенного в 1949 году по проекту архитектора Андрея Оля. Это уникальный пример архитектуры сталинского неоклассицизма.

- Специалисты проводят работы по восстановлению архитектурного декора вручную. Элементы, которые невозможно было сохранить, изготовили заново по историческим образцам. Были выполнены штукатурные работы, восстановлены металлические покрытия, подшивка венчающего карниза и практически все балясины, - рассказал телеканал «Санкт-Петербург».

Выбор цвета фасада стал результатом серьёзной исследовательской работы. Согласованная цветовая палитра поможет сохранить гармоничный облик города. Фасаду дома подобрали розовато-пепельно-песочный оттенок, а декоративным элементам — белый цвет.

Завершение работ по цоколю и оформлению первого этажа станет финальным штрихом в восстановлении исторического облика здания. После этого здание будет освобождено от строительных лесов.