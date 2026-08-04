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НовостиПроисшествия4 августа 2026 13:40

Пациентка частной клиники из Нижнего Новгорода умерла после операции на глаз

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования гибели женщины
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Пациентка частной клиники скончалась после операции на глаз.

Пациентка частной клиники скончалась после операции на глаз.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде расследуют смерть пациентки одной из частных клиник. По информации ИА «Время Н», женщина скончалась после хирургического вмешательства на глаз. Происшествием заинтересовался лично глава СК России Александр Бастрыкин после выхода сюжета на одном из телеканалов. Председатель ведомства потребовал представить доклад о ходе расследования громкого дела. Однако подробностей трагедии пока известно не так много.

- Врач из государственной больницы направил жительницу Арзамаса в одну из частных клиник Нижнего Новгорода на проведение операции на глаз. Через несколько дней после операции женщина умерла. Ее родственники жалуются на некачественное оказание услуг и опасаются, что виновные могут избежать наказания, - передает информационное агентство.

Добавим, что по факту смерти пациентки возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Виновным грозит реальный срок в колонии.