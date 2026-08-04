Одиноких женщин предложили освободить от работы по пятницам ради свиданий

Одиноких девушек предложили освобождать от работы по пятницам. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рабочую четырехдневку предложили сделать для одиноких девушек в России. С таким заявлением выступила в разговоре с «Абзацем» общественница и певица Екатерина Шульгина. По ее словам, женщинам нужно уделять больше времени себе и устройству личной жизни. Для этого идеально подойдут пятницы, в том числе чтобы ходить на свидания.

- Я считаю, что одиноких девушек, особенно если у них есть дети, нужно освободить от работы по пятницам. Я за то, чтобы снизить нагрузку на них. Время является важнейшей ценностью. Женщины сразу почувствуют себя по-другому, улучшится настроение. Если у девушки до 28 лет не устроена личная жизнь, она не замужем, то с этого возраста ее можно освобождать от работы, - делится Шульгина.

Кроме того, общественный деятель предложила чиновникам рассмотреть идею предоставления дополнительного выходного для многодетных матерей, чтобы они чуточку больше уделяли внимание своей семье.