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НовостиОбщество4 августа 2026 13:55

Одиноких женщин предложили освободить от работы по пятницам ради свиданий

Певица Шульгина предложил освободить одиноких женщин от работы по пятницам
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Одиноких девушек предложили освобождать от работы по пятницам.

Одиноких девушек предложили освобождать от работы по пятницам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рабочую четырехдневку предложили сделать для одиноких девушек в России. С таким заявлением выступила в разговоре с «Абзацем» общественница и певица Екатерина Шульгина. По ее словам, женщинам нужно уделять больше времени себе и устройству личной жизни. Для этого идеально подойдут пятницы, в том числе чтобы ходить на свидания.

- Я считаю, что одиноких девушек, особенно если у них есть дети, нужно освободить от работы по пятницам. Я за то, чтобы снизить нагрузку на них. Время является важнейшей ценностью. Женщины сразу почувствуют себя по-другому, улучшится настроение. Если у девушки до 28 лет не устроена личная жизнь, она не замужем, то с этого возраста ее можно освобождать от работы, - делится Шульгина.

Кроме того, общественный деятель предложила чиновникам рассмотреть идею предоставления дополнительного выходного для многодетных матерей, чтобы они чуточку больше уделяли внимание своей семье.