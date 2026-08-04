Мошенники за неделю выманили 44 млн рублей у жителей Нижнего Новгорода

Мошенники за неделю обманули нижегородцев на 44 млн рублей. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

Около 44 миллионов рублей выманили мошенники у жителей Нижнего Новгорода всего лишь за неделю. По информации ИА «Время Н», которое ссылается на пресс-службу регионального МВД России, аферисты использовали несколько своих схем, но все они так или иначе стандартны и ранее озвучивались в СМИ. Всего за неделю произошло 44 таких преступления.

В частности, речь про звонки от фейковых служб безопасностей банка, а также с предложениями дополнительно заработать на инвестициях. Были и те, кто сообщал конфиденциальные сведения своих банковских карт во время онлайн-покупок на подозрительных сайтах. Полицейские напомнили элементарные правила, как не попасться на удочку мошенников.

- Нельзя сообщать личные данные незнакомцу по телефону: номера карт, коды, пароли, паспортные данные. Не верьте гарантиям высокой доходности – если собеседник обещает вам быструю прибыль без рисков, это, скорее всего, обман, - цитируют полицию в нижегородском издании.