Боярский и Бельский посетили выставку достижений Петроградского района

Выставку достижений открыли в Петроградском районе Петербурга. Фото: канал Александра Бельского в MAX

Начала работу выставка достижений Петроградского района Петербурга. В частности, ее посетили депутат Госдумы Сергей Боярский вместе с главой Заксобрания Северной столицы Александром Бельским. Они отметили, что Петроградская сторона сохраняет свой особый исторический облик, а новые общественные пространства и социальные объекты востребованы у горожан. Отдельное внимание на выставке уделено благоустройству набережной реки Карповки, где создали комфортное пространство для прогулок у воды и на воде, в том числе на сапах. Изменились в лучшую сторону и набережные Леонтьевского мыса, берег Малой Невки, а также пространство под мостом Бетанкура.

Большая часть жизни Петроградки – это спорт. Боярский отметил, что соответствующая инфраструктура района находится на высшем уровне.

- В районе более 500 спортивных объектов. На экспозиции представили награды местных детско-юношеских клубов и мяч с автографами игроков футбольного клуба «Зенит». Его в конце недели разыграют среди гостей выставки, - рассказал Боярский.

Александру Бельскому понравились презентации молодежных проектов и новых объектов района, в частности, интерактивных маршрутов.

- В районе работает бесплатная сап-станция на Карповке, школьный автоклуб. А «Малопушкарский футбол» ежегодно собирает свыше 800 участников. На мой взгляд, именно так и должен развиваться исторический район: сохраняя свою уникальность, но открывая для жителей перспективные направления, - добавил Бельский.