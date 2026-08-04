Вместе с ремонтом Литейного моста отреставрируют исторические перила

Конструкция моста включена в Перечень объектов культурного наследия. Фото: gov.spb.ru

В рамках масштабного ремонта Литейного моста в Петербурге специалисты проводят реставрацию чугунных перил, созданных по проекту архитектора Карла Рахау. Эти ограждения украшены картушами с гербом города и изображениями русалок, вплетёнными в растительный орнамент. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Конструкция моста включена в Перечень объектов культурного наследия. Как отметил губернатор Александр Беглов, задача специалистов - не только восстановить металлические элементы перил, но и воссоздать утраченные декоративные детали.

- В последние годы мы развернули масштабные работы по сохранению исторического наследия. Возрождаем целые архитектурные ансамбли, храмы, обновляем многоквартирные дома-памятники, реконструируем старинные петербургские мосты, - рассказал Беглов.

На данный момент демонтировано 83 секции и 83 стойки ограждения. Работы по реставрации проводятся в мастерских, где с металла удаляются слои старой краски и выявляются дефекты.

Также на Литейном мосту ведется третий этап ремонта дорожного покрытия, который планируется завершить к 14 августа. После этого будет обновлено покрытие тротуаров.