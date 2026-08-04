Жителя Карелии задержали за поджог крыши исторического дома на Лиговском

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 2 на 3 августа на Лиговском проспекте произошло возгорание. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, огонь охватил кровлю здания. Благодаря оперативным действиям пожарных, возгорание было ликвидировано к 05:32 утра. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Полиции удалось задержать подозреваемого в поджоге – им оказался житель Карелии. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

- Подозреваемый был задержан в тот же день рядом с местом происшествия. Им оказался 23-летний житель Карелии, ранее судимый и не имевший постоянного места работы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, молодой человек был пьян и поджег крышу здания совместно с двумя малознакомыми людьми. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.